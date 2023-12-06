Суд признал дипфейк объектом авторского права. Это первый подобный случай в России

Арбитражный суд Москвы обязал компанию выплатить компенсацию за использование видеоролика, созданного с использованием технологии дипфейкКак сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы, компания «Адженда медиа групп» создала по заказу «Рефейс технолоджис» получасовой рекламный видеоролик, где человек с лицом Киану Ривза несколько раз проверяет, выключил ли он утюг перед выходом из дома и даже фотографирует его, однако в итоге уходит из квартиры с утюгом в руке.