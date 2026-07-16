Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности туляремии в дачный сезон. Инфекцию переносят грызуны и насекомые, а заразиться можно после укуса, контакта с животными, а также через загрязнённые продукты или воду.
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