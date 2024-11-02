График общественного транспорта Петербурга изменили на ноябрьские праздники

В расписание автобусов, метро и электричек внесли коррективы. Жителей Петербурга предупредили об изменениях в графике работы городского общественного транспорта и поездов пригородного сообщения в период с 1 по 4 ноября.
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