В защиту Черноморского флота Российской Федерации

Сегодня часто приходится слышать критику в адрес Черноморского флота ВМФ РФ. Суть ее сводится к следующему: флот понес значительные потери, не сумел защитить себя в своей главной базе, вынужден был уйти из Севастополя и ныне пребывает в бездействии.