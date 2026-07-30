БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В защиту Черноморского флота Российской Федерации

В защиту Черноморского флота Российской Федерации

Сегодня часто приходится слышать критику в адрес Черноморского флота ВМФ РФ. Суть ее сводится к следующему: флот понес значительные потери, не сумел защитить себя в своей главной базе, вынужден был уйти из Севастополя и ныне пребывает в бездействии.

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Комментарии
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Maxim
Пробоины -  снаружи.. генералов кучу поменяли, адмирала - ни одного..
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