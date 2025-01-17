Овечкин рассказал о победной шайбе в ворота «Оттавы»

Российский форвард стал еще ближе к «вечному» рекорду Гретцки Российский форвард «Вашингона» рассказал о победной шайбе в ворота «Оттавы» в «регулярке» Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт НХЛ.
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