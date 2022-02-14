Политика как она есть

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Главы китайских технологических компаний объявили, что поддерживают политику властей

Главы китайских технологических компаний объявили, что поддерживают политику властей

Руководители крупнейших китайских технологических компаний одобрили основные направления политики властей в области технологий, представленные на симпозиуме в прошлом месяце.

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