Месси не забил пенальти, но ПСЖ все равно обыграл «Реал» благодаря голу Мбаппе на 94-й минуте. «МанСити» разгромил «Спортинг». Оформить хет-трик Бернарду Силве помешал VAR

ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между на своем поле уже в компенсированное ко второму тайму время с минимальным счетом 1:0 обыграл мадридский «Реал».
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