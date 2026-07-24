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Телеканал RTVI

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«Денег нет». По чьей вине молодые родители не могут купить квартиру

«Денег нет». По чьей вине молодые родители не могут купить квартиру

Демографический кризис в России усугубляется. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов объясняет RTVI, почему льготная ипотека и маткапитал в нынешнем виде не работают, и предлагает, как за счет сверхдоходов банков и нефтяников сделать жильё доступным для молодых семей.

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