«Денег нет». По чьей вине молодые родители не могут купить квартиру

Демографический кризис в России усугубляется. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов объясняет RTVI, почему льготная ипотека и маткапитал в нынешнем виде не работают, и предлагает, как за счет сверхдоходов банков и нефтяников сделать жильё доступным для молодых семей.