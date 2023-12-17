Начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьеа заявил РИА Новости, что Вооруженных силы РФ за сутки поразили украинских военных около восьми населенных пунктов на Донецком направлении, сообщил РИА Новости "На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск.
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