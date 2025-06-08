Игорь Коротченко, занимающий должность главного редактора издания «Национальная оборона», сообщил, что у российских спецслужб было множество шансов устранить Владимира Зеленского в ходе специальной военной операции, но они этого не сделали.
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