Лидер победившей в Германии в Тюрингии «АдГ» Хёке ездит на автомобиле «Нива»

В Федеративной Республике Германия лидер победившей на выборах в земельный парламент в Тюрингии крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хёке приехал на избирательный участок на российском автомобиле «Нива».
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