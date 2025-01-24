Полезные советы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полезные советы

170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    Вместо манки полезней овсяные хлопья.Творожная запекан...
  • Владимир Акулов
    Большинство  людей  воспринимают  критику  ,  как  агрессию  на  себя...А  дикарь  может  и  ...зарезать  за  критику.Как критиковать ч...
  • Галина Друзина
    А сами врачи об этом, чтт не знают!? Почему не выписывают направление, почему надо выпрашивать  ?Как сделать МРТ б...

Эндокринолог Чуракина объяснила, какой мед можно считать самым полезным

Эндокринолог Чуракина объяснила, какой мед можно считать самым полезным

Какой мед только не найдешь в магазинах: цветочный, липовый, гречишный!. Какой из них рекомендуют есть врачи и в каких количествах мед не будет вреден для здоровья? На эти вопросы отвечает эндокринолог Елена Чуракина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх