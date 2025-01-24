Эндокринолог Чуракина объяснила, какой мед можно считать самым полезным

Какой мед только не найдешь в магазинах: цветочный, липовый, гречишный!. Какой из них рекомендуют есть врачи и в каких количествах мед не будет вреден для здоровья? На эти вопросы отвечает эндокринолог Елена Чуракина.
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