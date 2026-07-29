MG запускает продажи электрифицированного лифтбека 07[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Принадлежащая китайскому концерну SAIC компания MG открыла в Китае прием предварительных заказов на новую модель 07.
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