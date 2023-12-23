Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Политолог Маркелов назвал Шольца «главным неудачником» 2023 года

Политолог Маркелов назвал Шольца «главным неудачником» 2023 года

Политолог Сергей Маркелов в интервью «Звезде» рассказал о причинах падения рейтингов одобрения канцлера Германии Олафа Шольца, что от немецкого главы ожидали другие страны Евросоюза и какие ставки канцлера по итогу «не сыграли».

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