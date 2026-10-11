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ГТРК Татарстан

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3:0 без шансов для соперника: казанский «Зенит» — бронзовый призёр Кубка Легенд

Волейболисты казанского «Зенита» стали бронзовыми призёрами Кубка Легенд 2026. В матче за третье место подопечные Алексея Вербова уверенно обыграли новосибирский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:19, 30:28, 25:20).

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