Волейболисты казанского «Зенита» стали бронзовыми призёрами Кубка Легенд 2026. В матче за третье место подопечные Алексея Вербова уверенно обыграли новосибирский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:19, 30:28, 25:20).
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