Смолян и гостей города приглашают принять участие в патриотических акциях ко Дню памяти и скорби

21 июня с 18:00 до 22:30 в городе Смоленске у башни Громовой представители регионального отделения Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» вместе о с сотрудниками отдела Центра военно-патриотического воспитания Молодёжного центра-музея имени адмирала Нахимова воссоздадут из свечей «огненную картину войны».
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