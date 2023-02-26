Слово и дело

9 371 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кторов
    Это грандиозная проблема!  Её необходимо обсудить в Государственной Думе.!Массажист Яременк...
  • Nata
    Зато все демократично.В Риге отменили п...
  • Валерий Вадимов
    я русский...грузинского происхождения,сказал Сталин в своё времяSHAMAN написал об...

Врач Терушкин предупредил об опасности соблюдения поста людей с хроническими болезнями

Врач Терушкин предупредил об опасности соблюдения поста людей с хроническими болезнями

Соблюдение поста может обострить хронические заболевания, заявил врач-эндокринолог Роман Терушкин. В разговоре с изданием «Спорт-Экспресс» Терушкин рекомендовал людям с хроническими болезнями проконсультироваться с врачом перед соблюдением поста.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх