Врач Терушкин предупредил об опасности соблюдения поста людей с хроническими болезнями

Соблюдение поста может обострить хронические заболевания, заявил врач-эндокринолог Роман Терушкин. В разговоре с изданием «Спорт-Экспресс» Терушкин рекомендовал людям с хроническими болезнями проконсультироваться с врачом перед соблюдением поста.