Марин Ле Пен и Европа Наций. Размышления правого консерватора

Во Франции произошло беспрецедентное для политической жизни событие. Что за ним последует? Конец эпохи правых демократов В европейском политическом пространстве продолжается наступление на правоконсервативные оппозиционные круги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии