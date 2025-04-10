Пригородные поезда Архангельск — Сия — Архангельск, курсирующие круглый год по воскресеньям, будут совершать дополнительные рейсы по средам и субботам в период с 16 апреля по 12 октября включительно, сообщает пресс-служба СЖД.
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