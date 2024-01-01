С 1 января начинается пересмотр пенсий по возрастному цензу

С 1 января 2024 года пересматриваются трудовые пенсии, установленные после 01.01.2019 года за период уплаты взносов более 2 лет, а также пенсии, пересмотренные на предыдущих этапах, если лица отработали период уплаты взносов не менее 2 лет.
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