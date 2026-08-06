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Аргументы и Факты

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Ученые из США показали уникальные снимки Солнца с «перьями» на поверхности

Ученые из США показали уникальные снимки Солнца с «перьями» на поверхности

Американские ученые с помощью расположенного на Гавайях солнечного телескопа имени Дэниела К. Иноуэ Национального научного фонда США, смогли сделать уникальные фотографии Солнца с «перьями» на поверхности.

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