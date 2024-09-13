Следком возбудит уголовное дело на трех приезжих, напавших на охранника в Гурзуфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении жителей Республики Крым, о котором стало известно из социальных сетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии