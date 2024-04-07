Во Всемирный день здоровья горожанам окажут консультации в центре столицы

Мэрия Кишинева сообщает, что сегодня, 7 апреля 2024 года, с 09:00 до 12:00, в рамках Всемирного дня здоровья в Общественном саду Штефана чел Маре чел Маре посетители смогут получить некоторые консультации, отмечает Noi.