Во Всемирный день здоровья горожанам окажут консультации в центре столицы

Мэрия Кишинева сообщает, что сегодня, 7 апреля 2024 года, с 09:00 до 12:00, в рамках Всемирного дня здоровья в Общественном саду Штефана чел Маре чел Маре посетители смогут получить некоторые консультации, отмечает Noi.
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