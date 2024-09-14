Украина предоставила США список целей для ударов по России

Т

Таиса

" США и Великобритании список потенциальных целей на территории России"предоставила Украина. Цирк да и только. Это лишний раз убедительно доказывает, что эти страны втянули Украину в войну с Россией и оставаясь вне досягаемости наблюдают за дерущимися. Они под предлогами теперь сочувствия бедной Украине разрешат или не разрешат бить по России ракетами? И при этом НАТО не воюет с Россией? Как стая хищников, выбрали страну жертвой, одну отдали на заклание, другую преследуют, надеясь на ее издыхание и при этом посмотрите какие страны НАТО миролюбивые на планете! Кто в это вообще верит, кроме них самих? И мы еще поставляем уран США? Всем, кто к нам не дружелюбен, объявить санкции по природным ресурсам. Почему мы им за их поставки оружия не объявили санкции? Провоцируют, кусают, кусают, сами то сша и англия воевать не будут, будут ждать когда их провокации возымеют действие через так и не ставшими психологически самодостаточными и все страдающими комплексом собственной ущербности прибалтов и финнов , интересно им установка тоже будет дана " До последнего финна и прибалта?" . Ну-ну давайте, финны и прибалты, вам же уготована роль шестерок в этой могучей связке.