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Украина предоставила США список целей для ударов по России

Украина предоставила США список целей для ударов по России

Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые Киев намерен поразить дальнобойными ракетами.

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Комментарии
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Т
Таиса
&quot; США и Великобритании список потенциальных целей на территории России&quot;предоставила Украина.  Цирк да и только.  Это лишний раз убедительно доказывает, что эти страны втянули Украину в войну с Россией и оставаясь вне досягаемости наблюдают за дерущимися. Они под предлогами теперь сочувствия бедной Украине разрешат или не разрешат бить по России ракетами? И при этом НАТО не  воюет с Россией? Как стая хищников, выбрали страну жертвой, одну отдали на заклание, другую преследуют, надеясь на ее издыхание и при этом посмотрите какие страны НАТО миролюбивые на планете! Кто в это вообще верит, кроме них самих? И мы еще поставляем уран США? Всем, кто к нам не дружелюбен,  объявить санкции по  природным ресурсам.  Почему мы им за их  поставки оружия не объявили санкции? Провоцируют, кусают, кусают, сами то сша и англия  воевать не будут, будут ждать когда их провокации  возымеют действие через так и не ставшими психологически самодостаточными и все страдающими комплексом собственной ущербности прибалтов и финнов , интересно им установка тоже будет дана  &quot; До последнего финна и прибалта?&quot; .  Ну-ну давайте, финны и прибалты, вам же уготована роль шестерок в этой могучей связке.
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