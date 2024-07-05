Сегодня свой день рождения отмечает Карпов Сергей Иванович🎂 Дорогой друг, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия, любви! И долгих лет жизни!! Кавыршин Артем.
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Сегодня свой день рождения отмечает Карпов Сергей Иванович🎂 Дорогой друг, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия, любви! И долгих лет жизни!! Кавыршин Артем.