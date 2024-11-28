Байден по телефону рекомендовал Нетаньяху заключать сделку по Газе

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что после соглашения о прекращении огня в Ливане основное внимание нужно сосредоточить на достижении соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.