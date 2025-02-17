Смоленские фермеры возрождают вымирающую породу лошадей (фото)

Советские тяжеловозы на грани исчезновения после распада СССР В 1952 году порода лошадей «советский тяжеловоз» была официально зарегистрирована, в 60-е годы достигла своего расцвета, а в 90-е годы оказалась на грани исчезновения.
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