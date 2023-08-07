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Дубль Месси, «Зенит» уступил «Динамо», «Арсенал» выиграл Суперкубок Англии, Карлссон в «Питтсбурге», умер Мандрыкин, Криштиану продолжает забивать, «Авангард» продлил Ткачева и другие новости

Дубль Месси, «Зенит» уступил «Динамо», «Арсенал» выиграл Суперкубок Англии, Карлссон в «Питтсбурге», умер Мандрыкин, Криштиану продолжает забивать, «Авангард» продлил Ткачева и другие новости

1. «Зенит» впервые проиграл в этом сезоне РПЛ, уступив «Динамо» дома – 2:3. Тюкавин сделал дубль, Сергеев забил на 90-й и, казалось, спас для Питера ничью, но Грулев на 96-й вырвал победу.

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