Политолог о назначении нового главы Курской области: «Сильное кадровое решение»

После отставки действующего губернатора Курской области Алексея Смирнова президент РФ Владимир Путин назначил на его место председателя думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Александра Хинштейна.
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