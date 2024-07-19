В Пензенской области введут транспортные карты

ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» провел открытый конкурс для выбора оператора автоматизированной системы учета и оплаты проезда в общественном транспорте, предусматривающей введение проездных билетов.
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