Полковник Кошкин: США намерены протестировать на Украине работу снарядов GLSDB

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова и полковник в отставке Андрей Кошкин назвал цель предстоящей отправки киевскому режиму высокоточных реактивных снарядов производства США GLSDB.
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