Москвичи попросили у Деда Мороза закрыть ипотеку

Главный Дед Мороз Москвы рассказал о просьбе москвичей закрыть ипотечный кредит. О редких просьбах взрослых жителей столицы сказочный персонаж рассказал на пресс-конференции в парке «Кузьминки», сообщает ТАСС.
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