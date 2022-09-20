SUSANIN

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Тегеран планирует покупать у «Газпрома» 9 миллионов кубометров газа в сутки

Тегеран планирует покупать у «Газпрома» 9 миллионов кубометров газа в сутки

Тегеран. Иран. «Газпром» будет поставлять в Иран 9 млн кубометров газа ежедневно. Документ об этом подписала местная нефтяная компания NIOC, пишет Коммерсантъ со ссылкой на отчет иранского министерства нефти, с которым ознакомилось агентство Fars.

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