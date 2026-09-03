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Нечаев: посольство России в ФРГ обеспечит консульский доступ по всей Германии

Нечаев: посольство России в ФРГ обеспечит консульский доступ по всей Германии

Российское посольство в Германии после закрытия генконсульства сделает всё для обеспечения консульского доступа даже в самых отдалённых регионах ФРГ.

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