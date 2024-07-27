Константин Ольшанский 26 июля 2024 г., 21:40 Французская Monde: у ВСУ нет ресурсов для нового контрнаступления Все 6 группировок войск в зоне СВО успешно улучшают тактическое положение, занимая более выгодные рубежи, сообщает Минобороны РФ.