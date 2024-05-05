Офис президента весь на нервах

Meerflieger

"...А тут еще, говорят, у нас Владимира Александровича в розыск объявили. И его счастье, если найдут до того, как руководство с другой стороны океана решит, что это лишнее. На кой черт нам он нужен, я не понимаю. Видимо, хотят получить какие-то объяснения, других причин не вижу. А зачем еще? Не должность же предложить, соответствующую его амбициям. Нету у нас такой! Говорят, руководство надеется на какую-то конференцию в Швейцарии..."(с) Вот для того и объявили в розыск. Как ПРЕСТУПНИКОВ. И Потроха туда-же засунули. И показали этим следующее: Минские похерены, ибо подписывались преступниками. И переговоров с ними никаких не будет. С другой властью - может быть. С этой - нет.