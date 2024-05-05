Политика как он...
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Политика как она есть

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Офис президента весь на нервах

Офис президента весь на нервах

Говорят, в офисе президента сопредельного государства, где до недавнего времени жили наши братья, паника? А чего так? Наверно, у них что-то случилось.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Все просто.
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11 час.
Вик Норд
Нервы ТАМ от приближающейся развязки,а она обещает им нечто НУ ОЧЕНЬ занимательное!
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6 час.
Meerflieger
&quot;...А тут еще, говорят, у нас Владимира Александровича в розыск объявили. И его счастье, если найдут до того, как руководство с другой стороны океана решит, что это лишнее. На кой черт нам он нужен, я не понимаю. Видимо, хотят получить какие-то объяснения, других причин не вижу. А зачем еще? Не должность же предложить, соответствующую его амбициям. Нету у нас такой! Говорят, руководство надеется на какую-то конференцию в Швейцарии...&quot;(с)                                                                                              Вот для того и объявили в розыск. Как ПРЕСТУПНИКОВ. И Потроха туда-же засунули. И показали этим следующее: Минские похерены, ибо подписывались преступниками. И переговоров с ними никаких не будет. С другой властью - может быть. С этой - нет.
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