Говорят, в офисе президента сопредельного государства, где до недавнего времени жили наши братья, паника? А чего так? Наверно, у них что-то случилось.
Офис президента весь на нервах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
карюкалов вячеслав
Все просто.
Ответить
11 час.
Вик Норд
Нервы ТАМ от приближающейся развязки,а она обещает им нечто НУ ОЧЕНЬ занимательное!
Ответить
6 час.
Meerflieger
"...А тут еще, говорят, у нас Владимира Александровича в розыск объявили. И его счастье, если найдут до того, как руководство с другой стороны океана решит, что это лишнее. На кой черт нам он нужен, я не понимаю. Видимо, хотят получить какие-то объяснения, других причин не вижу. А зачем еще? Не должность же предложить, соответствующую его амбициям. Нету у нас такой! Говорят, руководство надеется на какую-то конференцию в Швейцарии..."(с) Вот для того и объявили в розыск. Как ПРЕСТУПНИКОВ. И Потроха туда-же засунули. И показали этим следующее: Минские похерены, ибо подписывались преступниками. И переговоров с ними никаких не будет. С другой властью - может быть. С этой - нет.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии