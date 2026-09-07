"— Тут деньги лежали! — Э, какие деньги?"

В Москве пассажир обокрал таксиста, стащив заработанную им тысячу рублей. Мужчина дождался, пока водитель отвлечётся, схватил купюру и быстро передал её сообщнику на заднем сиденье.
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