Астраханская полиция ищет очевидцев возможного отравления собаки в Братском саду

Местные зоозащитники просят найти убийцу Мани. Стражи порядка начали проверку после того, как в отдел полиции № 4 поступило заявление от горожан, которые стали свидетелями мучительной смерти бездомной собаки в Братском саду.
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