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Царьград

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Минцифры: "Госуслуги" приняли около миллиона заявлений в школы

Минцифры: "Госуслуги" приняли около миллиона заявлений в школы

Минцифры объявило об окончании приемной кампании в школы. На портале "Госуслуги" зарегистрировано 999 тысяч заявлений в первый класс, что составляет 75% от общего числа заявок в регионах, где доступен сервис.

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