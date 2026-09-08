Минцифры: "Госуслуги" приняли около миллиона заявлений в школы

Минцифры объявило об окончании приемной кампании в школы. На портале "Госуслуги" зарегистрировано 999 тысяч заявлений в первый класс, что составляет 75% от общего числа заявок в регионах, где доступен сервис.
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