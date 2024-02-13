Черкесы в Турции: обострение разногласий в геополитическом контексте

Неформальные связи России и Турции реализуются в том числе и по линии проживающих в Турции выходцев с Северного Кавказа, что важно понимать в связи с попытками реанимации «черкесского вопроса» на фоне затянувшегося вооружённого конфликта на Украине.
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