Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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The Times, Великобритания. Неприятная новость для Запада: Вторую мировую войну выиграли именно русские

The Times, Великобритания. Неприятная новость для Запада: Вторую мировую войну выиграли именно русские

С подачи Уинстона Черчилля западные страны по сей день считают, что главная роль в разгроме фашизма принадлежит им, пишет The Times.

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Комментарии
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Аурелия Запсенко
Не сумел британец до конца удержаться в рамках объективности. Дак что ж с него возьмёшь, с британца-то? Чёрного кобеля не отмоешь добела.
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17 час.
И
Искандер
Не имеет смысла пытаться как-то &quot;переделать&quot; Запад. Он решает СВОИ задачи, строит мир, где ОН везде и всегда - первый. Нам бы с внутренней сволочью, вроде Сванидзе, Млечина, Эйдельман, Яковлева, Бунича ect (перечислять противно), пропихивающей т.н.&quot;объективный&quot; взгляд на Историю разобраться. Их, кстати, на любом сайте - пруд пруди.
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15 час.
Марина Козуб
&quot;Величайший британец в истории знал всё&quot;, и самый ярый противник России. Но даже он не смог отрицать величия и непредсказуемости народа нашей страны. &quot;Я не могу предсказать действий России.Она - загадка. завёрнутая в тайну и погруженная в мистерию....Но быть может , ключ всё-таки существует Это национальные интересы России. Предсказать, как поведёт себя Россия - невозможно, это всегда загадка, больше того - головоломка, нет - тайна за семью печатями...&quot; И в этом с ни трудно не согласиться.
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14 час.

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