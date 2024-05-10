The Times, Великобритания. Неприятная новость для Запада: Вторую мировую войну выиграли именно русские

Не сумел британец до конца удержаться в рамках объективности. Дак что ж с него возьмёшь, с британца-то? Чёрного кобеля не отмоешь добела.

Не имеет смысла пытаться как-то "переделать" Запад. Он решает СВОИ задачи, строит мир, где ОН везде и всегда - первый. Нам бы с внутренней сволочью, вроде Сванидзе, Млечина, Эйдельман, Яковлева, Бунича ect (перечислять противно), пропихивающей т.н."объективный" взгляд на Историю разобраться. Их, кстати, на любом сайте - пруд пруди.

Марина Козуб

"Величайший британец в истории знал всё", и самый ярый противник России. Но даже он не смог отрицать величия и непредсказуемости народа нашей страны. "Я не могу предсказать действий России.Она - загадка. завёрнутая в тайну и погруженная в мистерию....Но быть может , ключ всё-таки существует Это национальные интересы России. Предсказать, как поведёт себя Россия - невозможно, это всегда загадка, больше того - головоломка, нет - тайна за семью печатями..." И в этом с ни трудно не согласиться.