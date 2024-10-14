Семейным студентам хотят давать приоритет при заселении в общежитие

Семейным студентам предложили давать приоритетное право на специальные места в общежитиях. О разработке соответствующего законопроекта 14 октября сообщил председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.
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