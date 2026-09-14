Умная розетка Xiaomi за $7 позволяет установить допустимую мощность от 100 до 2 500 Вт

И позволяет дистанционно управлять обычной бытовой техникой без отдельного шлюза Xiaomi продолжает сбор средств на выпуск умной розетки Smart Socket 4 на платформе Xiaomi Youpin.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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