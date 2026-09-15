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Семь суток ареста получил водитель за дрифт в Алматы

Семь суток ареста получил водитель за дрифт в Алматы

Дрифт на территории АЗС закончился для водителя BMW административным арестом, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, 23-летний водитель устроил опасные манёвры на территории автозаправочной станции, создав угрозу для находившихся рядом людей и автомобилей.

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