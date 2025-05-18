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Дачников предупредили о штрафах за хранение удобрений

Дачников предупредили о штрафах за хранение удобрений

Под агрохимикатами понимаются минеральные, органические, органо-минеральные, микробиологические удобрения, а также химические мелиоранты, предназначенные для питания растений и регулирования плодородия земель, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

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