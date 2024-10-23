Политнавигатор 2434495 21.05.2014 21 мая 2014. Президент России Владимир Путин (справа) и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин по окончании церемонии подписания совместных документов в Шанхае.
Путин уважает только Си Цзиньпина и намерен продиктовать капитуляцию Украины
Комментарии
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m
magdoc21
В том то и дело, что наш Президент В. В. Путин человек, а не бандит - И. Сталин. При Сталине таких, как коэн и ходорковские уничтожали на корню до седьмого колена, чтобы не воняли и не портили воздух в стране и мире.
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12 час.
СБ
Слава Белый
Николай второй тоже был человеком, а не "бандитом", как Сталин. К чему это привело мы все знаем.
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12 час.
m
magdoc21
Я не могу утверждать что-либо про Николая II, так как не был его современником. Но если верить историкам, то он бы слабым мужчиной и подкаблучником. Он любил свою семью больше, чем власть в такой Великой стране - как Россия
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10 час.
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