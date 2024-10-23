Путин уважает только Си Цзиньпина и намерен продиктовать капитуляцию Украины

m magdoc21 В том то и дело, что наш Президент В. В. Путин человек, а не бандит - И. Сталин. При Сталине таких, как коэн и ходорковские уничтожали на корню до седьмого колена, чтобы не воняли и не портили воздух в стране и мире.

СБ Слава Белый Николай второй тоже был человеком, а не "бандитом", как Сталин. К чему это привело мы все знаем.