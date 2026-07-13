Врач Устинова назвала опасные и болезненные "именные" диеты

Врач-диетолог Елена Устинова заявила, что популярные "именные" диеты — по группе крови, японская, Протасова и другие — утратили смысл, часто несбалансированны и могут привести к потере мышечной массы, а эффективное похудение строится на дефиците калорий и индивидуальном подходе с учётом образа жизни и вкусов.
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