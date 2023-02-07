TVcenter.ru

619 подписчиков

Не дожила до 30 лет: как мать и врач-психиатр сгубили поэтессу Нику Турбину

Не дожила до 30 лет: как мать и врач-психиатр сгубили поэтессу Нику Турбину

Ника Турбина в детстве, фото: peopletalk.ruНе сразу скептики поверили в то, что ребёнок имеет способности писать настолько драматичные и даже пугающие произведения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх