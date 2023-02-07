Не дожила до 30 лет: как мать и врач-психиатр сгубили поэтессу Нику Турбину

Ника Турбина в детстве, фото: peopletalk.ruНе сразу скептики поверили в то, что ребёнок имеет способности писать настолько драматичные и даже пугающие произведения.
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