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Татар-информ

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Школьникам предложили стать соавторами цифровой летописи Калининградской области

Школьникам предложили стать соавторами цифровой летописи Калининградской области

Проект «К 80-летию Калининградской области: ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ И ЕДИНСТВА», реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, объединит школьников из России и ближнего зарубежья для создания цифровой летописи региона.

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