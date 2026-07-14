Школьникам предложили стать соавторами цифровой летописи Калининградской области

Проект «К 80-летию Калининградской области: ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ И ЕДИНСТВА», реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, объединит школьников из России и ближнего зарубежья для создания цифровой летописи региона.
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