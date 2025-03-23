Трамп рассказал, к чему мог привести конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп в беседе с порталом OutKick выразил мнение, что конфликт на Украине мог бы стать толчком к началу Третьей мировой войны, но в настоящий момент он считает, что ситуация «отчасти под контролем».
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